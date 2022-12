Patru cetateni ucraineni, rataciti la peste 1800 de metri altitudine in Muntii Maramuresului

Salvamontistii maramureseni participa, sambata dupa amiaza, la o actiune de cautare a patru cetateni ucraineni care s-au ratacit in Muntii Maramuresului, la peste 1800 de metri altitudine. Unul dintre acestia a suferit o fractura la un picior, dupa ce a cazut intr-o prapastie.Actiunea salvatorilor montani din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont, in zona varfului Pop Ivan din Muntii Maramuresului, a demarat in urma unui apel primit la 112."Patru cetateni ucraineni care nu au putut ... citeste toata stirea