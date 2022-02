Patru comune iesene au revenit in scenariul verde!

Este vorba de Grozesti, Mironeasa, Siretel si Todiresti, unde incidentele au scazut sub un caz la mia de locuitori * de altfel, si in municipiul Iasi incidenta scade constant, ajungand ieri sub 15 cazuri la mia de locuitori * in acest moment, incidentele cele mai mari se inregistreaza in Valea Lupului (20,83), Miroslava (17,58), Rediu (16,60) si Ciurea (15,87)In ultimele 24 de ore, in judetul Iasi au fost inregistrate 156 de cazuri noi de coronavirus, in scadere fata de raportarea din ziua ... citeste toata stirea