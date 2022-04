Patru copii in pericol maxim: internati la Iasi cu o combinatie grava de boli

Patru copii diagnosticati cu meningita au fost internati in ultimele zile la Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva". La doi dintre pacienti s-a constatat ca sufera si de infectia cu SARS COV 2, acestia aflandu-se in stare foarte grava.Dr. Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infectioase, spune ca primul caz de meningita plus Covid este al unei fetite transferate de la Bacau, care avea antecedente de afectiuni ale cailor respiratorii superioare, faringita si sinuzita. "Fetita ... citeste toata stirea