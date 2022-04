Patru elemente esentiale care vor da peste cap Bugetul pe anul 2022

Cel putin patru elemente vor modifica fundamental Bugetul pe anul 2022, elemente cu impact masiv atat pe partea de cheltuieli, cat si pe cea de venituri.Pe cheltuieli: doar doua dintre masurile cu impact bugetar anuntate in primele trei luni din 2022 - diferite de cele prevazute in Legea bugetului pe 2022 - inseamna un plus de 1,5% din PIB la deficit, in conditiile in care o serie de alte evenimente imprevizibile, cum ar fi razboiul din Ucraina si sanctiunile impuse Rusiei, criza refugiatilor, ... citeste toata stirea