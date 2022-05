Patru filme de referinta luna aceasta la Ateneu

Cinefilii sunt asteptati in luna mai cu proiectii speciale. La Cinema Ateneu vor rula patru filme de referinta pentru cinematografia mondiala. Printre cele mai asteptate proiectii se numara si "Pisica pe acoperisul fierbinte". Pelicula, ecranizare a piesei dramaturgului Tennessee Williams, este o drama psihologica castigatoare a premiului Pulitzer. Filmul de arta aduce in prim-plan subiectele tabu ale anii '50 precum infertilitatea, adulterul si alcoolismul.Productia ii are in rolurile ... citeste toata stirea