Primaria are in evaluare cinci oferte pentru demolarea depoului Dacia. Contractul are o valoare estimata de 2,7 milioane lei si presupune eliberarea de constructii a unei suprafete de 4 hectare. In locul actualului depou va fi, ulterior, construit unul nou, investitia fiind estimata la circa 200 milioane lei.Pentru dezafectarea actualelor cladiri au depus oferte urmatoarele companii: Sor AD Building (Timisoara), SMZ Impex (Cluj), Bursa Recycling (Giurgiu), Demo-Idil Construct (Iasi) si o ... citeste toata stirea