Patru noi specializari in ambulatoriul de la Infectioase

Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi va avea patru noi cabinete in ambulatoriu, respectiv, cardiologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, gastroenterologie pediatrica si reumatologie.Cabinetele au fost infiintate pentru ca multidisciplinaritatea in ceea ce priveste managementul unui pacient reprezinta viitorul in medicina. "Cu cat spitalele vor dispune de personal medical inalt calificat, care activeaza in mai multe specialitati, cu atat diagnosticul va fi ... citeste toata stirea