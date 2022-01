Patru perchezitii in judetul Iasi intr-un dosar cu un prejudiciu de peste 280.000 lei

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra Neamt, fac 11 perchezitii domiciliare - 7 in judetul Neamt si 4 in judetul Iasi - intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru obtinere ilegala de fonduri si fals in inscrisuri sub semnatura privata.Din cercetari a reiesit ca, in perioada mai 2020 - septembrie 2021, ... citeste toata stirea