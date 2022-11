Patru soferi, bauti sau fara permis, primesc clementa de la judecatori. Sunteti de acord?

Sfarsitul saptamanii trecute a fost de bun augur pentru soferii care si-au sters bocancii de legislatia rutiera. Magistratii Judecatoriei iesene au pronuntat pe banda rulanta condamnari cu amanare pentru soferi bauti sau fara permis. Amanarea aplicarii pedepsei lasa vinovatilor cazierul curat. Ei trebuie doar sa aiba grija ca timp de doi ani sa nu mai incalce legea.Un iesean din Strunga a fost trimis in judecata pentru conducere sub influenta alcoolului dupa ce fusese depistat mergand in ... citeste toata stirea