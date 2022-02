"Pavarotti" de la Iasi: cum a fost angajat managerul Andrei Fermesanu ca solist? Student plin de restante

Managerul Operei Nationale Romane din Iasi este student. Andrei Fermesanu, proaspat numit interimar in locul lui Daniel Sandru, este inscris in anul al II-lea la Facultatea de Interpretare, Compozitie si Studii Muzicale Teoretice de la Universitatea Nationala de Arte "George Enescu" din Iasi (UNAGE), unde studiaza Interpretare Canto. Problema este insa ca studiile acestea trebuia sa le aiba deja in urma cu 10 ani, atunci cand a fost angajat de catre Beatrice Rancea ca solist, tenor, la Opera ... citeste toata stirea