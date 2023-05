Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, dr. Florin Rosu, a anuntat ca unitatea medicala va primi finantare prin Planul National de Dezvoltare Locala pentru modernizarea integrala a Pavilionului administrativ. Proiectul urmeaza a fi demarat in acest an, investitia fiind de 6,1 milioane de lei, si lucrarile vor fi finalizate in doi ani."In cursul zilei de ieri am semnat ordinul de incepere al lucrarilor in vederea renovarii Pavilionului Administrativ. Investitia se ridica la suma de ... citeste toata stirea