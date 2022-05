Paza buna trece primejdia rea Spitalul de Boli Infectioase are formatie... de pompieri!

* unitatea medicala are acum la dispozitie pompieri profesionisti, dar sio autoutilitara cu rezervor de 2000 de litri, echipata cu tot ce este nevoie pentru interventie in caz de incendiuIn ultimii ani, numarul incendiilor din cadrul unitatilor spitalicesti din Romania a crescut, iar cateva zeci de persoane si-au pierdut viata in aceste tragice accidente. Pentru a actiona promt in astfel de situatii, Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Parascheva" din Iasi a decis sa contracteze o firma care ... citeste toata stirea