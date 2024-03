Paza CET Tudor si CET Holboca va fi asigurata de o firma privata. Un contract de 2,8 milioane lei

Paza centralelor de termoficare ale Iasului va fi asigurata, in urmatorii doi ani, de o firma privata. Primaria a primit o singura oferta la o licitatie organizata in acest sens, in conditiile in care valoarea estimata a contractului s-a ridicat la 2,8 milioane lei.Potrivit lui Sebastian Buraga, purtator de cuvant al municipalitatii, singurul ofertant la procedura este Compania de Paza Pantera din Iasi, o firma care, in 2022, avea circa 100 de angajati si o cifra de afaceri de 4 milioane lei. ... citește toată știrea