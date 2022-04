PDI 2022, o editie de colectie, cu sapte presedinti de onoare (P)

- La Iasi vor sosi peste 100 de lectori din tara si din opt tari- Este prima manifestare medicala care se va relua in format fizic, in Capitala MoldoveiDe unsprezece ani, Primavara Dermatologica Ieseana(PDI), o manifestarea stiintifica nationala cu participare internationala, reuneste specialisti de renume, medici, rezidenti, farmacisti, asistenti medicali si studenti care doresc sa afle ultimele noutati in domeniu. Initiativa evenimentului apartine prof. univ. dr. Daciana Branisteanu, de ... citeste toata stirea