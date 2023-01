Pe 24 ianuarie, Trenul Unirii va pleca din Bucuresti spre Iasi. Locomotiva, pictata special

Ca in fiecare an, de 24 ianuarie, trenul care realizeaza legatura feroviara directa intre Bucuresti Nord si Iasi poarta, in aceasta zi de sarbatoare, numele simbolic de Trenul Unirii.Trenul Unirii - IR 1661 - va pleca din Bucuresti Gara de Nord la ora 06:25 si va fi remorcat de o locomotiva "imbracata" in culorile steagului national. Acesta va putea fi intampinat de localnici in statiile: Ploiesti Sud (~07:01), Buzau (~08:07), Focsani (~09:10), Tecuci (~09:51), Barlad (~10:37), ... citeste toata stirea