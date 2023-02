Pe 25 februarie va fi organizata "Ziua Sociala pentru Studenti"

Episcopia Romano-Catolica din Iasi alaturi de Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfantul Iosif" din Iasi vor organiza sambata, 25 februarie, cea de-a XI-a editie a Zilei Sociale pentru Studenti. Manifestarea este organizata si in acest an de cele doua institutii, alaturi de Asociatia Studentilor Catolici din Iasi si Facultatea de Teologie Romano-Catolica de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC).Titulatura sub care se desfasoara anul acesta manifestarile este "Fericiti ... citeste toata stirea