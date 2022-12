Pe ce criterii aloca CJ banii pentru sport? Mai bine de 10% din fondul total, oferit unui club necunoscut, la care e legitimat fiul vicelui institutiei

Peste zece la suta din minusculul buget pus de oficialitatile judetene pe masa sportului local in 2022 a fost alocat ACS Prosperitatea, un club local obscur de scrima, care nu are nici macar un site propriu. La clubul Prosperitatea este legitimat baiatul vicepresedintelui Consiliului Judetean, Marius Danga, un oficial foarte implicat in strategia judeteana pentru sport. Gruparile sportive cele mai cunoscute din Iasi, precum CS Politehnica si CSM, nu au primit niciun leu de la CJ! Ce acuzatii au ... citeste toata stirea