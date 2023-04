Procurorii au lasat sa le scape din mana un caz cu o condamnare sigura. In momentul in care si-au amintit sa trimita rechizitoriul in instanta, raspunderea penala era aproape prescrisa. Ca urmare, procesul nu a avut istoric. Inculpatul nici nu s-a deranjat sa vina la primul termen. La al doilea, a cerut sa se constate prescriptia.Florin Voicu a fost oprit de politistii rutieri din Pascani in dimineata zilei de 30 septembrie 2017, pe cand se afla la volanul unui Volkswagen. A mintit ca e ... citeste toata stirea