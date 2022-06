Pe hartie, Iasul a atras cei mai multi bani europeni. In practica, printre cei mai putini

Suntem in topul national daca excludem Capitala si Ilfovul, unitati administrative speciale. In practica, insa, clujenii sunt cei care au cheltuit cea mai mare suma din proiectele semnatePana la sfarsitul anului trecut, in judetul Iasi au fost incheiate contracte de finantare europeana in valoare totala de 8,36 miliarde de lei. Este vorba de exercitiul financiar 2014-2020, prelungit - asa cum se obisnuieste - cu inca 3 ani, respectiv pana la sfarsitul lui 2023. Doar jumatate din aceasta suma ... citeste toata stirea