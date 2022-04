Pedeapsa pentru lovirea mamei cu muchia toporului in cap

O femeie a fost aproape de a fi ucisa de propriul fiu. Acesta o chemase pentru a-l ajuta sa se linisteasca, dupa ce se certase cu un prieten. A ajuns insa sa o bata cu salbaticie si sa o loveasca in cap cu toporul.Pe cand avea 14 ani, Marius Parfeni suferise un accident de caruta. In urma acestuia, tatal sau murise, iar baiatul a inceput sa sufere de epilepsie. Crizele il faceau deosebit de agresiv, atacandu-i cu violenta pe cei din jur. Asa s-a intamplat si in decembrie anul trecut. Tanarul ... citeste toata stirea