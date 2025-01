Pedeapsa primita de tanarul care l-a ucis cu bestialitate pe amantul mamei sale. Criminalul i-a surprins in timp ce faceau sex

Tanarul din judetul Iasi, care l-a ucis cu bestialitate pe amantul mamei sale, chiar in timp ce faceau sex, a primit o pedeapsa de 15 ani de inchisoare, pentru omor. Sentinta nu este, insa, definitiva.Silviu Sima, zis Pionerul, este un tanar in varsta de 21 ani. Acesta l-a ucis cu sange rece pe Ionel Murariu, fiindca intretinea o relatie extraconjungala cu mama lui."Instanta admite in parte actiunea formulata de catre partea civila D.M. si il obliga pe inculpatul Sima Silviu Mihail la plata ... citește toată știrea