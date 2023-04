Condamnat la 11 ani de inchisoare dupa ce a obligat numeroase tinere, unele minore, sa se prostitueze, un proxenet a cerut sa-i fie respectat dreptul la aparare. Nici nu stiuse de proces si nici nu s-ar fi putut prezenta, pentru ca se afla in Italia, fie sub imperiul masurilor preventive, fie in executarea unor pedepse. A aflat ca la un moment dat, pe cand era arestat, o citatie din partea judecatorilor ieseni ajunsese la mama sa.Si aceasta insa fusese incarcerata inainte de a putea lua ... citeste toata stirea