Pedeapsa simbolica pentru preotul care a condus 100 km pe Europeana cu o alcoolemie de coma: 2,8 la mie

Un preot ortodox a invocat "fisa postului" pentru a justifica faptul ca fusese prins baut la volan. Magistratii Judecatoriei l-au crezut, dar procurorii au contestat sentinta in fata Curtii de Apel. Ei au afirmat ca vinul baut la slujba nu poate avea ca rezultat o alcoolemie de 2,8‰ seara.Faptele s-au petrecut in seara zilei de 2 august 2017. La ora 20.14, politistii au oprit in afara comunei Letcani un VW Passat la volanul caruia se afla preotul Ioan Ionas. Intrucat acesta emana ... citeste toata stirea