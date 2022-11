Pedepse de peste un secol de inchisoare intr-un dosar de trafic de droguri

Magistratii Curtii de Apel au batut in cuie condamnarile unei bande de traficanti de droguri. Apelurile declarate de 15 dintre cei 17 inculpati condamnati in prima instanta nu au dus decat la cateva modificari ale sentintelor initiale. Traficantii, specializati in comercializarea de heroina catre consumatorii ieseni, au asigurat necesarul de pe o buna parte din "piata" ieseana timp de peste un an. Justitia le-a aplicat pedepse totalizand 107 ani de inchisoare.Capul retelei, Mitica Marinescu, ... citeste toata stirea