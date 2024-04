Pelerinaje de Florii in Arhiepiscopia Iasilor

Sambata, 27 aprilie 2024, in ajunul marii sarbatori a Intrarii Domnului in Ierusalim, Arhiepiscopia Iasilor va organiza Pelerinajul de Florii, atat la Iasi, cat si in alte protopopiate de pe cuprinsul eparhiei, la care vor participa cei doi ierarhi, preoti, monahi, monahii si credinciosi mireni.In municipiul Iasi, Pelerinajul de Florii va fi organizat de cele trei protopopiate iesene si va incepe de la ora 15.00, odata cu savarsirea slujbei Vecerniei la Manastirea Barboi de Preasfintitul ... citește toată știrea