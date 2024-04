Pelerinaje de Florii in judetele Moldovei

In aceasta zi, vor avea loc mai multe pelerinaje organizate in Arhiepiscopia Iasilor cu prilejul sarbatorii Floriilor. Astfel, la Piatra Neamt va avea loc pelerinajul Fiul lui Dumnezeu - Izvorul Vietii. De la ora 13.30, se va porni in pelerinaj pe traseul: Biserica "Sfantul Ioan Botezatorul" Maratei I (langa Spital) - sens giratoriu Spital - Muzeul de Istorie - Hotel Ceahlau - Teatrul Tineretului - Biserica "Sfantul Ioan Domnesc" (unde se va oficia slujba Vecerniei).In Protopopiatul Pascani, ... citește toată știrea