Pelerinajul de Sfanta Parascheva: cifrele oficiale si ce nu s-a vazut in imagini. 10.000 de pelerini nu apar in statistici

Cifrele oficiale ale pelerinajului de anul acesta la moastele Sfintei Parascheva si ale Sfantului Paisie de la Neamt sunt cu 15 - 20% mai mari decat in anii anteriori.Oficial, la pelerinajul la cele doua racle asezate in baldachinul ornat cu flori din curtea interioara a Mitropoliei au trecut peste 260.000 de pelerini, iar la slujba de pe pietonal, din data de 14 octombrie, au fost 32.000 de oameni, alti 3.000 fiind in curtea interioara a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Desi este greu de ... citeste toata stirea