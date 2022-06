Pelerini plecati din Iasi fara alimente au ajuns la Bucuresti dupa 1.005 kilometri parcursi

Ieri in jurul orei 13.00 pelerinii plecati din Iasi in data de 7 mai cu intentia de a ajunge la Bucuresti fara sa consume alimente ci doar apa au reusit sa se inchine la paraclisul din fata Catedralei Manturirii Neamului.Cinci persoane conduse de Cezar Elisei, presedintele Asociatiei Postului Terapeutic, au reusit sa strabata distanta de 1.005 km, prin judetele Iasi - Suceava - Bistrita Nasaud - Cluj - Alba - Sibiu - Valcea - Arges - Brasov - Prahova - Bucuresti in 25 de zile fara sa consume ... citeste toata stirea