Penelistii, de la ministrul Educatiei la sefa ISJ Iasi, au adus haosul in scoli. Proiectul "Romania Educata" se transforma in "Romania Esuata" (P)

Senatorul iesean Maricel Popa, presedintele PSD Iasi, critica dur ultimele decizii ale ministrului Educatiei Sorin Cimpeanu considerand ca eliminarea burselor de merit pentru elevii de clasa a V-a si anularea celor rurale pentru elevii de liceu care invata in alta localitate decat cea de domiciliu vor adanci in mod clar inechitatile dintre mediul rural si cel urban si, in plus, vor contribui la cresterea ratei abandonului scolar."Lipsa de transparenta de care a dat dovada ministrul Educatiei ... citeste toata stirea