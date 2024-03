Penitenciarul din Copou da vina pe Primarie pentru pierderea proceselor la CEDO. Pagube de milioane de euro

Ritmul in care municipalitatea isi indeplineste atributiile duce la sanctiuni financiare asupra Romaniei. Reprezentantii Penitenciarului iesean reclama ca de ani de zile incearca sa obtina aprobarea pentru construirea unui nou pavilion in incinta inchisorii din Copou."Sistemul penitenciar are nevoie de aceasta investitie, iar nerealizarea acesteia va genera alte sanctiuni financiare asupra Romaniei din partea Curtii Europene a Drepturilor Omului, sanctiuni care vor greva bugetul sistemului ... citește toată știrea