La nivelul judetului Iasi, in luna martie se inregistrau 150.096 pensionari platiti din bugetul de asigurari sociale de stat, potrivit datelor Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP).Un pensionar iesean a incasat, in medie, o pensie de 1.908 lei in luna martie 2023, mai putin cu 96 de lei fata de pensia medie pe taraIn luna martie a anului 2023 au fost mai multe pensionari in judetul Iasi. 150.539 era numarul pensionarilor ieseni inregistrat in aceasta luna, cu 443 de persoane mai mult fata ... citeste toata stirea