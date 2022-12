Pensionar de 72 de ani, cercetat penal dupa ce a agresat sexual pe strada o eleva de 14 ani

Un septuagenar risca sa-si petreaca urmatorul deceniu dupa gratii. Magistratii Judecatoriei Harlau au admis ieri solicitarea procurorilor de arestarea preventiva pentru o durata de 30 de zile a lui M.C., un satean din Deleni in varsta de 72 de ani.Acesta este acuzat ca in ultima zi a lunii trecute, in jurul orei 16, a acostat-o pe strada pe o fata de 14 ani care se indrepta spre un magazin alimentar din comuna. Varstnicul ar fi imobilizat-o, tinand-o de maini, si ar fi mangaiat-o pe corp si ... citeste toata stirea