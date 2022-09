Pensionar din Cucuteni omorat de sotie pentru ca voia sa o loveasca cu ranga

Un barbat in varsta de 64 de ani din comuna Cucuteni a murit dupa ce a fost injunghiat azi noapte de sotia sa.Totul ar fi inceput in urma consumului de alcool si a unor agresiuni fizice si verbale. Barbatul ar fi incercat sa isi loveasca sotia cu o ranga, iar aceasta a vrut sa se apere. Solicitarea la 112 a fost facuta de fiul acestora, care si-a gasit tatal injunghiat in curte. "La ora 01.35 a fost o solicitare pentru un pacient inconstient, injunghiat de catre sotie, in sat Barbatesti - com ... citeste toata stirea