Un iesean a fost jefuit in propria casa de o escroaca ce s-a prezentat ca fiind o vecina de la un etaj superior. Aceasta a profitat de varsta si buna-credinta a batranului, care o mai ajutase de altfel si cu alt prilej. De aceasta data, judecatorii au decis sa o trimita dupa gratii.In dupa-amiaza zilei de 28 octombrie 2020, Ana Maria Todirel a sunat la usa lui T.C., in varsta de 85 de ani. Femeia s-a prezentat sub un nume fals, spunand ca este asistenta medicala si locuieste in acelasi bloc. ... citeste toata stirea