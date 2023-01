Un pensionar din Iasi este cercetat penal dupa ce s-a urcat la volan desi avea permisul de conducere suspendat. O patrula de politie l-a depistat in trafic si l-a oprit, dupa ce a incalcat mai multe reguli de circulatie."La data de 30 ianuarie 2023, politistii Sectiei 6 au oprit in trafic, un autoturism care circula pe banda destinata mijloacelor de transport in comun, apoi a ... citeste toata stirea