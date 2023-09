La aproape 70 de ani, un iesean a fost adus in fata judecatorilor de propriii nervi. In doua randuri, el a amenintat cu moartea politistii care i-au cerut sa-si mute din loc masina care bloca traficul. A scapat cu o simpla pedeapsa cu suspendare, dar procurorii au declarat apel.Un prim incident in care a fost implicat Neculai Petrachi a avut loc in dimineata zilei de 19 iunie 2018. La acea data, o echipa a politiei locale Holboca desfasura o actiune de fluidizare a traficului in zona rondului ... citeste toata stirea