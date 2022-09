Pensionarul care si-a ucis consoarta pentru ca l-a inghiontit prin somn: incercare disperata de "evadare" din puscarie

Ieseanul care si-a ucis consoarta si a dormit apoi in pat cu cadavrul incearca sa scape de inchisoare, desi a fost condamnat definitiv. Constantin Mineata a inaintat o contestatie in anulare impotriva sentintei Curtii de Apel. Sansele demersului sau sunt insa minime, conditiile de acceptare a contestatiei in anulare fiind deosebit de restrictive.In varsta de 71 de ani, Mineata fusese reclamat in numeroase randuri pentru scandaluri si agresiuni, inclusiv un viol si o tentativa la viol, fara sa ... citeste toata stirea