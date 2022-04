Pentru niste gainarii, un referent a incasat o condamnare cat a fostului premier Nastase

Un referent dintr-o primarie rurala va sta dupa gratii timp de 5 ani pentru ca a acceptat cheltuirea din fondurile comunei a nici 20.000 de lei. Primarul care a dispus cheltuirea banilor a scapat cu suspendarea pedepsei, ambii fiind trimisi in judecata pentru abuz in serviciu. Sentinta, pronuntata marti de Curtea de Apel, este definitiva. Spre comparatie, fostul premier Adrian Nastase, acuzat de acte de coruptie, a fost condamnat in 2014 la 4 ani si 6 luni de inchisoare, fiind eliberat dupa 500 ... citeste toata stirea