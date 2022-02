PEPCO, unul dintre cei mai mari retail discounteri din Romania, va fi prezent in proiectul Family Market Miroslava

PEPCO, retailerul polonez de tip discounter, va fi prezent in Family Market Miroslava, cu un magazin de peste 600 mp * in locatia de tip department store vor fi accesibile piese de imbracaminte si incaltaminte, jucarii, articole pentru casa si decoratiuni * proiectele Family Market, dezvoltate de compania IULIUS in cartierul Bucium si in comuna Miroslava, reunesc servicii esentiale si vor fi inaugurate in al doilea trimestru al acestui anMagazinul PEPCO va fi la parterul Family Market ... citeste toata stirea