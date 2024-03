Perchezitii in Iasi la o grupare suspecta de contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice

Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum ai in spalarea banilor. Prejudiciul este de peste 12,7 milioane de euro. Peste 50 de persoane, inclusiv patru functionari, urmeaza sa fie duse la audieri."La data de 26 martie 2024, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul ... citește toată știrea