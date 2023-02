Perchezitii la Primaria Rediu. Un angajat suspectat ca ar fi primit mita

Unul dintre functionarii Primariei Rediu, de la serviciul de Urbanism, a fost tinta unei perchezitii, fiind suspectat de luare mita.Politistii judiciaristi au venit la Primaria Rediu in jurul orei 15 si au plecat pe la ora 19, cu mai multe documente dar si cu persoana vizata, Petronela Susan. Aceasta este considerata a fi unul dintre oamenii adusi in institutie de catre primarul localitatii, Ciprian Grosu. De altfel, Susan activeaza in institutie de prin luna mai, anul trecut. Ea a lucrat si ... citeste toata stirea