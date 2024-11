Perchezitii si retineri la Iasi, intr-un dosar de trafic de influenta si dare de mita in sistemul medical

In urma unor descinderi efectuate in ultimele 24 de ore in judetul Iasi, la trei institutii medicale si la alte 18 locatii private, noua cetateni au fost condusi la audieriProcurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au retinut doua persoane, acestea fiind cercetate pentru trafic de influenta si dare de mita.Potrivit informatiilor obtinute, in cadrul anchetei au fost eliberate adeverinte medicale care au facilitat pensionarea unor indivizi, pe baza unor documente ce atestau diferite ... citește toată știrea