Performanta deosebita obtinuta in SUA de unul dintre elevii Liceului de Informatica

* elevul face parte din echipa de robotica a Romaniei care a luat parte la la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge din HoustonVictor Gabriel Tcaciuc este elev in clasa a X-a F si membru al echipei CyLiis de la Liceul de Informatica "Grigore Moisil" din Iasi. El si profesoara sa de Informatica, Mirela Tibu, s-au aflat, in perioada 17 - 25 aprilie, in Houston, Texas. Dupa cateva zile de competitii, elevul se afla printre semifinalistii campionatului mondial First Tech Challenge World ... citeste toata stirea