Un tanar din Iasi a fost bagat in spatele gratiilor de politisti dupa ce a reusit "performanta" de a aduna cinci infractiuni deoodata. Cum a reusit aceasta?Foarte simplu: neavand permis de conducere, el si-a facut curaj cu alcool, a furat un autoturism, a lovit patru autoturisme apoi a fost prins de catre politisti. Individul aruncat dupa gratii se numeste Robert Perju, are varsta de 21 de ani si este din Iasi. Luni, Perju a consumat alcool din belsug, iar la orele amiezii in timp ce se ... citeste toata stirea