Pericol la o gradinita din Iasi!

In urma unui control facut de Inspectoratul de Stat in Constructii Iasi, s-a constatat ca imobilul in care activeaza Gradinita cu Program Prelungit nr. 11 nu indeplineste cerintele privind calitatea in constructii * s-a luat decizia mutarii activitatilor intr-un imobil situat pe aleea Rozelor nr. 52In sedinta din 28 septembrie consilierii locali vor discuta un proiect de hotarare care vizeaza aprobarea desfasurarii activitatii de invatamant prescolar a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 11 ... citeste toata stirea