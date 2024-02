Pericol pentru copii - Jucarii raportate prin Sistemul de Alerta Rapida. Ce spune seful OPC Iasi?

Atentie la jucariile pe care le cumparati! InfoCons a transmis, recent, trei alerte in legatura cu existenta pe piata a jucariilor contrafacute, care pun in pericol sanatatea si chiar viata copiilor. Produsele incalca, grav, standardele europene de siguranta.Piata produselor contrafacute ia amploare, si nu doar in Romania, ci in intreaga lume. De la telefoane, articole vestimentare, accesorii, pana la dezinfectanti, parfumuri, vinuri sau miere, totul se falsifica. Aproape ca nu e industrie ... citește toată știrea