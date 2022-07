Pericol: vaccinarea copiilor ieseni, in mare impas. Transfer de date defectuos. A disparut istoricul medical

Medicii de familie ieseni, dar si cei din restul tarii, atrag atentia asupra faptului ca vaccinarea copiilor se afla intr-un moment de impas odata cu transferul datelor si punerea in functiune a noului Registru Electronic National de Vaccinare (RENV). De pe 1 iulie, RENV copii, cel in care erau inregistrate toate vaccinarile facute ale copiilor, incepand cu cele din maternitate, a fost inchis. Practic, nu mai poti sti daca un copil are sau nu un anumit vaccin.Conform unei Hotarari de Guvern, ... citeste toata stirea