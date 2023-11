In ultimii ani, sustin medicii ieseni, cel putin la nivel local, tot mai multi tineri aleg sa fumeze. Totodata, mai spun specialistii, varsta de la care acest viciu apare in vietile lor este tot mai frageda. Psihiatrii transmit ca dependenta de fumat este foarte periculoasa si este alimentata de prezenta pe piata a unor produse extrem de provocatoare, care reusesc sa atraga tot mai multi tineri."In alte tari, fumatul a scazut masiv in ultimii ani, dar la noi creste incidenta. Acest lucru se ... citeste toata stirea