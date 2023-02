Persoana prinsa in flagrant in Iasi in timp ce oferea unui politist suma de 2.800 lei cu titlu de mita

La data de 15 februarie 2023, lucratori de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Iasi si Directia Anchete, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, au prins in flagrant o persoana fara calitate speciala, in timp ce oferea cu titlu de mita suma de 2.800 de lei unui agent de politie, pentru a-l determina sa indeplineasca un act contrar atributiilor de serviciu, respectiv pentru distrugerea ... citeste toata stirea