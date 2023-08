In ultima perioada foarte multe persoane noi s-au aliat partidului AUR. Contrar declaratiilor presedintelui George Simion, pe listele din Iasi au aparut nume vechi din politica ieseana, care nu au tocmai un trecut "curat". De curand, partidul a lansat cu fast noul sediu si cu promisiunea unei guvernari care vine in sprijinul romanilor. Asa cum 7Est a dezvaluit in exclusivitate, fostul presedinte al Politehnicii Iasi - Ciprian Paraschiv pare sa fi lasat sportul pentru politica.El a postat o ... citeste toata stirea